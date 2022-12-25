محمد الباز: ياسين التهامي له جمهور كبير من مختلف الأعمار

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير صحيفة الدستور، إن الشيخ ياسين التهامي نجح في تصدر الساحة الخاصة بالإنشاد الديني منذ عام 1973، أي أنه تربع على الساحة منذ ما يقارب الـ50 عاما، بينما ظهر على السطح جليا بعد فترة 25 يناير 2011، وعرفته الصحافة مبكرا: «العام لو فيه 365 يوم فالشيخ ياسين التهامي بينشد 320 يوم منه بلا كلل».

الباز: التطور التكنولوجي ساعده في الوصول لفئات عمرية أكبر

وأضاف «الباز»، خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن» مع الإعلامي مصطفى عمار، المذاع على راديو أون سبورت إف أم، أن الشيخ ياسين نجح في دخول عالم الإنشاد من باب واسع بعدما اعتمد في إنشاده على ما كتبه أقطاب الصوفية الكبار، والتطور التكنولوجي ساعده في الوصول إلى فئات عمرية مختلفة.

وأوضح أنه بفضل التكنولوجيا نجح في الوصول إلى فئة الشباب والكبار حتى حدث انقلاب في جمهوره بعدما تم تقطيع عدد من المقاطع الصوتية له وجرى نشرها على مواقع «اليوتيوب، الساوند كلاود».