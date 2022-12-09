محبو الشيخ ياسين التهامي يشيدون بعدد «الوطن».. أيقونة الحب والمدح

أشاد أهالي قرى محافظة أسيوط، مسقط رأس الشيخ ياسين التهامي، بملف جريدة «الوطن»، الذي تناول سيرة شيخ المداحين الذي يعشقه محبينه من أهل البيت والطرق الصوفية في كل مكان كونه راسم الفرحة على جميع عشاقه.

وعبر المواطنين عن حبهم وافتخارهم بابن بلدهم الشيخ ياسين التهامي الذي يعد هو وأبناؤه أيقونة الحب والمدح بمحافظات الصعيد ويتمتع بشعبية كبيرة بين محبيه.

راسم الفرحة للغلابة والفقراء

وقال سيد محمد سيد، أحد أهالي قرى أسيوط، لـ«الوطن»، إن الشيخ ياسين صاحب فضل عظيم على الجميع، والفقراء ويشاركنا في احتفاليات موالد أهل البيت بمديحه وحبه للرسول صلى الله عليه وسلم، مطالبا بتكثيف حفلاته في قرى الصعيد كونه راسم الفرحة على الغلابة والفقراء الذين يعشقونه من القلب.

فخورين بالشيخ التهامي

أما الحاجة زينب محمد، إحدى دراويش الشيخ عبرت عن حبها لعائلة التهامي معتبرة أنه يعتبر مصدر خير وبركة لكل زائرين آل البيت في كل مكان ودائما فخورين به، وعندما نعلم أن الشيخ ياسين التهامي في مكان لإحياء أحد الليالي يذهب العاشقون من كل مكان في القرى والمراكز المختلفة ليمدحوا في حب رسول الله وآل البيت.

إشادة بملف الوطن عن ياسين التهامي

أما كحلاوي محمد، فهو بائع سبح، أعرب عن فخره بالشيخ ياسين معتبرًا أنه يفرح الناس الطيبة بالصوت العذب:« أنا بحرص ديما إني أحضر حفلاته التي تقام في أي مكان في الموالد والليالي بمختلف المحافظات دون تعب أو كلل ومستمر في ده للنهاية لأن الحب نابغ من حب ال البيت».

وأشاد محمد محمود، أحد محبي الطرق الصوفية بما تناولته جريدة «الوطن»، من ملف كامل في عددها الورقي يبين قيمة الشيخ ياسين التهامي الحقيقية، خاصة أن الشيخ له محبين من كل مكان في العالم.

أما الشريف حمدي إبراهيم، من عائلة الأشراف بمدينة أبوتيح، ذكر لـ«الوطن» أن الشيخ ياسين التهامي يحبه الجميع، ومحب لآل البيت وداء للقلوب والعشاق، وربنا يكرمه لأنه محب للشيخ الفرغل والفقراء والبسطاء.