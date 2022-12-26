«حتى لا يتساقط شعرك».. شعبة الكوافير تحذر من مواد الفرد مجهولة المصدر

تلجأ العديد من السيدات لمواد فرد الشعر مجهولة المصدر المنتشرة على مواقع الإنترنت، والتعامل مع غير المتخصصين في مجال العناية بالشعر والبشرة ما قد يؤدي لأضرار جسيمة ببصيلات الشعر وتساقطه، وفقاً لتصريحات رئيس شعبة الكوافير بالغرف التجارية بالقاهرة محمود الدجوي لـ «الوطن».

«الدجوي»: مواد الفرد المجهولة تدمر البصيلات وتحرق خصلات الشعر

حذَّر محمود الدجوي، من استخدام مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة ومواد فرد الشعر مجهولة المصدر والتي لا تخضع لإشراف وزارة الصحة، ويتم بيعها على مواقع الإنترنت، وقد تتسبب في أضرار جسيمة لبصيلات الشعر وتساقطه.

وأضاف «الدجوي» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنَّ العاملات بالمهنة عبر الإنترنت أغلبهن دخيلات على المجال ومن غير الأخصائيات ولا يفقهن شيئاً عن علم التجميل والعناية بالبشرة وعلاج الشعر وطبيعة كل شعر وأنَّ كل خصلة شعر تحتاج لأساليب خاصة للمعالجة.

خبير التجميل ومهنة الكوافير لا يجب إطلاقها على غير المتخصصين

وتابع: «كورسات ودورات التعلم الأونلاين غير كافية لجعلك خبير تجميل وعناية بالبشرة والشعر، ومن الضروري اللجوء للمتخصصين وذوي الخبرة الأكثر دراية لتجنب التعرض لأضرار صحية جسيمة».

العناية بالشعر علم لابد أن يدرس

أكد أن العناية بالشعر علم كبير لابد من الإلمام به قبل مزاولة مهنة الكوافير، وهو ما تسعى له الشعبة حالياً من تشكيل نقابة مهنية لمصففي الشعر والتي لابد من اجتياز اختباراتها بنجاح والحصول على شهادات موثقة كي يُطلق على العاملين بالمهنة صفة كوافير أو خبير عناية وتجميل.

وأوضح رئيس شعبة الكوافير أنَّ كل شعر له مادة للعناية والفرد تتناسب مع طبيعتها ولا تغير من خصائصها، بل للمعالجة والتقوية، وأي خطأ في استخدام مواد غير مناسبة لطبيعة الشعره يعرضها للحرق وتدمير البصيلة أحياناً وتكون النتائج كارثية، «فاحذروا التعامل مع غير المتخصصين».