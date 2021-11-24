شعبة الكوافير: منتجات فرد الشعر الكيميائية تسبب أمراضا خطيرة

قال محمود الدجوي، رئيس شعبة الكوافير ومستلزماتها بالغرف التجارية، إن في الوقت الحالي اتجهت العديد من السيدات نحو استخدام العديد من المواد الكيماوية التي تقوم بفرد الشعر بدلا من استخدام الحرارة لفرد الشعر والكريمات.

وأضاف الدجوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اتجاه العديد من الأشخاص نحو مواد فرد الشعر في الوقت الحالي يجب أنه يتبعه نوع من المعرفة بالمنتج الذي يتم استخدامه.

وأشار «الدجوي» إلى أن مواد فرد الشعر يتم تصنيعها من بعض المواد التي يمكن أن تضر بالشعر والجلد مثل الفورمالهايد والفورمالين، وهي مواد ضارة بشكل كبير.

ونوه «الدجوي» بعدم استخدام أي مواد أو منتجات غير معلومة والاكتفاء بالمنتجات الحاصلة على تصاريح وزارة الصحة والتي تكون بها هذه المواد بنسب غير مضرة بالصحة أو الشعر.

ولفت رئيس شعبة الكوافير ومستلزماتها باتحاد الغرف التجارية إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في الإقبال على مراكز وصالونات التجميل والكوافيرات في مصر، خاصة الفترة الأخيرة.

وأوضح «الدجوي» أن الإقبال على صالونات التجميل، ارتفع مؤخرا بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، خاصة مع خفض الإغلاق التام، الذي تسبب في شلل في عمل صالونات التجميل.

ارتفاع نسبة الذهاب إلى صالونات التجميل 40%

وأشار رئيس شعبة الكوافير ومستلزماتها باتحاد الغرف التجارية إلى أن هناك ارتفاعات في نسبة الذهاب إلى صالونات التجميل بنسبة 40%، لافتا إلى أنه خلال الشهور القليلة الماضية، والتي ارتفعت نسبة الذهاب إلى صالونات التجميل بنسبة 40%، مقارنة بالفترة التي شهدت الإغلاق، موضحا أنه بالرغم من زيادة هذه النسبة، إلا أنها لن تكون كافية حتى يستطيع أصحاب الصالونات في توفير الأموال الأزمة، لمصاريف واحتياجات العمل من أدوات ورسوم للخدمات كالكهرباء والمياه والإيجار وغيرها من المصاريف.