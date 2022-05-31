هاني الناظر: الشعر الأبيض وجلد الوزة والمسام الواسعة ليس لهم علاج

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، إن هناك 3 أسئلة متكررة حول علاج المسام الواسعة وعلاج جلد الوزة والشعر الأبيض، وهذه المشكلات ليس لها أي علاج، فالمسام الواسعة أمر لا علاج له بالليزر أو غيره فهي طبيعة، وأيضا جلد الوزة ليس له علاج، فهو صفة وراثية مثل لون الشعر، وكذلك الشعر الأبيض ليس له علاج أيضا.

الجلد عضو من أعضاء الجسم ويجب الحفاظ عليه

وأضاف استشاري الأمراض الجلدية، الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، أن الجلد عضو من أعضاء الجسم ويجب الحفاظ عليه، ويجب ألا نسلم أنفسنا للأوهام والتخاريف غير العلمية، فمثل هذه الأمور تحتاج لخبرة علمية وخلفية علمية وتحتاج لطبيب، محذرا من استخدام الحلزون على الوجه، «لسه خارجين من مشكلة فيروس كورونا بسبب الخفاش وجدري القرود، يمكن الحلزون ده فيه فيروس لسه ما اكتشفناهوش».

جدري القرود ينتمي لعائلة تضم 3 فيروسات

وشرح استشاري الأمراض الجلدية، الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث خلال حديثه على شاشة «ten» أن جدري القرود ينتمي لعائلة تضم 3 فيروسات وهو الجدري والجديري الماء وجدري الأبقار، وجدري القرود موجود من عشرات السنين وهو ليس وباء وليس مرضا خطيرا، وهو مرض أعراضه تبدأ بارتفاع درجات الحرارة وصداع وتكسير بالجسم والتهاب بالعدد اللمفوية لأكثر من يوم، ويحتاج لراحة بالمنزل ومطهر للجلد، وكل الحالات تشفى ونسب الوفاة نادرة للغاية.