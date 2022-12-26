أمين الفتوى بـ«الإفتاء»: تقليل نسب الطلاق يحتاج إلى الوعي والاستناد لتشريع

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الطلاق مشكلة على أبواب تحولها لأزمة متمثلة في زيادة الطلاق وهذا سببه الوعي ومن أسبابه أيضا تدخل الأسر في الحياة الزوجية، موضحا أن الحل الأساسي لتقليل نسب الطلاق هو الوعي وأن يستند إلى تشريع.

عقد الزواج قائم عل القيم والمودة والرحمة

وأضاف الدكتور عمرو الورداني، في لقاء ببرنامج «من مصر»، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن عقد الزواج قائم عل القيم والمودة والرحمة ولكن لا أدعم فكرة الاشتراطات وكثرتها في عقد الزواج، قائلا: «فكرة الاشتراطات وكثرتها في عقد الزواج لا أدعمها».

من جانبها قالت الدكتورة راندا فارس، مدير مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن زيادة أرقام الطلاق متوقعة كما أن هناك عزوفا في معدلات الزواج، مشيرة إلى أن 15% من حالات الطلاق كانت ضمن زيجات في العام الأول وهذه النسبة موجودة لأسباب كثيرة أهمها الوعي.

أهم أسباب ارتفاع معدلات الطلاق

وأوضحت خلال لقاء بنفس البرنامج أن أهم أسباب ارتفاع معدلات الطلاق أن قرار الزواج يكون في وقت مبكر مع عدم وجود خبرة للشباب المقبلين على الزواج وأن يفهم كل من الطرفين ذاته، مؤكدة أن الزواج واختيار شريك الحياة لا يتم على أسس سليمة.