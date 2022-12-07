خالد الجندي: أكذوبة الطلاق الشفوي دمرت آلاف الأسر المصرية

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن أكذوبة الطلاق الشفهي، دمرت آلاف الأسر المصرية، موجهًا سؤالًا إلى مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، عن فتاوى ضرب الزوجة وهل لا زالت موجودة؟، وطالبه بضم كل هذه الفتاوى بدليل الأسرة الجديد، الذي تستعد دار الإفتاء لإطلاقه، وذلك خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يعرض على شاشة «dmc».

دار الإفتاء بمثابة وزارة العدل

أضاف «الجندي»، أن دار الإفتاء بمثابة وزارة العدل، ولا تعتمد إلا على المستندات، ولا تعمل بشكل «حبي» أي الكلام فقط، لذا لابد أن تعتمد على ورقة الطلاق، وليس الطلاق الشفهي، مشددا على أنه لا يوجد وليس هناك نقيب لهم، مشيرًا إلى أن أي كلام حول نقيب المأذونين فهو غير صحيح.

خالد الجندي يشكر مفتي الجمهورية

وجه عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الشكر لمفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، بعد إصدار «دليل الأسرة»، الذي يضم كل ما يحتاجه المأذون عن الزواج والطلاق وغيرهما من الأحكام، من أجل حياة أسرية مستقرة، مؤكدًا أنه عمل كبير ويستوجب الشكر.

وأوضح أن مقدمة الكتاب كتبها وزير العدل المستشار عمر مروان، الذي أكد أنه سيتم تعميم الدليل على كل المأذونين على مستوى الجمهورية، وكذلك إقامة دورات تدريبية لهم بكل ما جاء فيه، كما ستتبعه حملة إعلانية للترويج لأهم القواعد التي تحافظ على الأسرة المصرية.