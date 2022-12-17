أمين الفتوى: معظم حالات الطلاق سبببها عدم التفاهم بين الزوجين

كشف الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن أن الدار أنشات وحدة الإرشاد الأسري لتقديم برامج ودورات للمقبلين على الزواج ليستطيع الرجل والمرأة فهم بعضهما البعض وليعرف الجميع حقوقهم وواجباتهم.

سبب الطلاق في السنة الأولى للزواج

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج «المصري أفندي» المذاع عبر فضائية «المحور» إلى أنهم وجدوا حالات طلاق كثيرة في السنة الأولى للزواج، واكتشفوا أن السبب عدم وجود تفاهم بين الزوجين.

تقليل حالات الطلاق

وأشار إلى أنهم في هذه الوحدة نجحوا بالفعل في تقليل حالات الطلاق والإصلاح بين الأزواج وتشكيل جسور ثقة بين الزوجين؛ للحفاظ على الأسرة المصرية التي تعتبر نواة المجتمع والحفاظ عليها مسألة أمن قومي.