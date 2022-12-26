سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 26-12-2022

يعاني سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، من حالة تذبذب مستمر في بعض البنوك ، بقييم تتراوح بين عدة قروش بين بنك وآخر، وسط ترقب من شريحة كبيرة من المتابعين الراغبين في معرفة آخر ما يستقر عليه سعر الريال استعداد لأداء العمرة.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الأثنين 26-12-2022

لذا ومن خلال التقرير التالي، تستعرض «الوطن» آخر ما استقرت عليها أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك، منها سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في عدد من البنوك.

وجاء سعر صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه، وفقًا للمواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك على هذا النحو:

صرف الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد، بـ6.35 جنيه للشراء، وللبيع 6.6 جنيه.

في بنك الإسكندرية سعر الريال السعودي نحو 6.55 جنيه للشراء، وللبيع 6.58 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم نحو 6.55 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي نحو 6.56 جنيه للشراء، و6.58 جنيه للبيع، سجل في بنك قناة السويس نحو 6.52 جنيه للشراء، وللبيع 6.59 جنيه.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سعره في cib نحو 6.54 جنيه للشراء، وللبيع 6.58 جنيه، وفي بنك مصر استقر سعر الريال في بنك مصر عند 6.55 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع.