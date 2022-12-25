سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأحد

استقر سعر الريال السعودي في بعض البنوك منذ نحو 5 أيام، وشهد تغيرا طفيفا اليوم بقيمة جنيه أو 2 فقط، وسط ترقب لما سيحدث خلال الأيام المقبلة للعملات بعد قرار البنك المركزي.

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن»، سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في عدد من البنوك وفق آخر تداولات وردت قبل اليوم.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

وجاء سعر صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري اليوم، وفقًا للمواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك على هذا النحو:

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سعر صرف الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول، بـ 6.52 جنيه للشراء، وللبيع 6.60 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

بلغ سعر الريال السعودي في بنك البركة اليوم نحو 6.40 جنيه للشراء، و6.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر صرف الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 6.55 جنيه للشراء، وللبيع 6.58 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم نحو 6.55 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي، اليوم نحو 6.55 جنيه للشراء، و6.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر صرف الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 6.52 جنيه للشراء، وللبيع 6.59 جنيه.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل سعر صرف الريال السعودي داخل بنك كريدي أجريكول 6.35 جنيه للشراء، و6.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الريال في بنك NBK الكويت الوطني، نحو 6.54 جنيه للشراء، وللبيع 6.58 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

استقر سعر الريال في بنك مصر عند 6.55 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع.