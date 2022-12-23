سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الجمعة

استقرت عملة الرياض، اليوم الجمعة، داخل كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وذلك وفق ما كشفته مواقعها الرسمية المختلفة، إذ سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري للبيع نحو 6.56 جنيه في بنكي مصر والأهلي اليوم الجمعة.

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن»، سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في عدد من البنوك اليوم 23 ديسمبر الجاري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

وجاء سعر صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، وفقا للمواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك كما يلي.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر صرف الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 6.52 جنيه للشراء، وللبيع 6.58 جنيه.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل سعر صرف الريال السعودي داخل بنك كريدي أجريكول 6.35 جنيه للشراء، و6.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وفي بنك NBK الكويت الوطني، استقر السعر عند 6.54 جنيه للشراء، وللبيع 6.58 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سعر صرف الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول، جاء بـ6.52 جنيه للشراء، وللبيع 6.60 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

بلغ سعر الريال في بنك البركة نحو 6.40 جنيه للشراء، و6.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية، استقر سعر صرف الريال عند 6.55 جنيه للشراء، وللبيع 6.58 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

شهد سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي، اليوم نحو 6.55 جنيه للشراء، و6.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم نحو 6.55 جنيه للشراء، وللبيع 6.56 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وصل سعر الريال في بنك مصر إلى نحو 6.55 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع.