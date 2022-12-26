مدير «الخدمة الوطنية»: افتتاح 6 مصانع للأسمدة الأزوتية بالعين السخنة قريبا

قال اللواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إنّ شركة النصر للكيماويات الوسيطة كانت بمثابة الحصن والسند حيال مجابهة الأزمات العالمية، من بينها جائحة كورونا والأزمة الروسية - الأوكرانية.

وأضاف أبو المجد، خلال كلمته في افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، «قريبا سيتم افتتاح 6 مصانع للأسمدة الأزوتية في العين السخنة والبدء الفعلي في إنشاء مصنع للكلور والصودا الكاوية في أبو رواش، وستظل خدمة الشعب المصري الغاية الاستراتيجية للجهاز، وانطلاقا من هذه الغاية تحددت جملة من الأهداف التي نجحنا مؤخرا في تنفيذها لتحقيق ما هو في صالح المواطنين من بينها المساهمة في تحقيق أمننا الغذائي لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية وبالكميات والأسعار المناسبة التي تلبي احتياجات المواطنين من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة واستصلاح وزراعة آلاف الأفدنة بشرق العوينات وتوشكى ووادي الشيح بجنوب مصر وإنشاء المزارع السمكية وتطوير البحيرات والمسطحات المائية وزيادة إنتاجيتها وتوفير البروتين الحيواني والتوسع في إنشاء مزارع التسمين».

المنتجات تغزو 55 دولة حول العالم

وأكد: «إذا كانت شركتنا هي الأكبر من نوعها في أفريقيا والشرق الأوسط يكفيها فخرا أن منتجاتها تغزو الآن 55 دولة حول العالم، وهو إنجاز ما كان يتحقق دون سياسة واعية وإرادة وطنية لنحو 6 آلاف من خيرة المهندسين والفنيين الذين يشكلون حجم العمالة المنتظمة داخل مصانع الشركة».

وتابع: «في حياة الأمم أوقات لا تنسى وفي سجلات الشعوب سطور لا تمحى وأسعد لحظات العمر تلك التي نجني فيها ثمار تخطيط رسمناه وجهد بذلناه حتى نحقق ما نتطلع إليه من نهضة تنموية، وفي وقت ترسي فيه أمتنا دعائم الجمهورية الجديدة نتشرف اليوم بحضور الرئيس السيسي إلى مقر شركة النصر للكيماويات الوسيطة بأبو رواش لافتتاح مصنعين لإنتاج الغازات الطبية والصناعية هما الرابع والخامس، بالإضافة إلى محطات توليد طاقة ثلاثية، وجاء إنشاء هذه المصانع تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي لدعم المنظومة الصحبة وتأمين احتياجات القطاعين الطبي والصناعي في مصر من غازات الأكسجين والنيتروجين والأرجون تماشيا مع خطة الدولة لتحفيز الاقتصاد وزيادة عدد المستشفيات ووضع السيناريواهات؛ لمجابهة كل الاحتمالات الصحية كأحد أهم الدروس المستفادة من أزمة كورونا».