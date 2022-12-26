وزير العدل: لجنة «قانون الأسرة» تضم كفاءات كبيرة.. وقراراتها علمية

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنّ اللجنة المشكلة لإعداد قانون الأسرة، استعانت بمجموعة استشارية تضم «عالم نفسي شهير، وعالمة اجتماع، وعدد من علماء الشريعة الإسلامية وعلى رأسهم مفتي الجمهورية».

وأضاف مروان، خلال كلمته في افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ كل إجراء في قانون الأحوال الشخصية، شهد تحديد القول العلمي سواء الاستضافة أو الرؤية أو الحضانة، كي لا يكون للهوى أو التجربة الشخصية تأثير وتكون الأحكام موضوعية.

وأوضح مروان، أنّ أكثر عامين ينتشر فيهما الطلاق هما السنة الأولى والثانية من الزواج، والأولى أكثر من الثانية، بعدها تنخفض نسب الطلاق تدريجيا بمرور السنوات.