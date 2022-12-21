وزير العدل: لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية انتهت من 182 مادة حتى الآن

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، عقدت 20 اجتماعا حتى الآن، انتهوا فيها من 182 مادة حتى الآن.

وأضاف خلال لقاء خاص تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على شاشة «صدى البلد»، أن اللجنة من المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية والأسرة، وخبرات نعتز بها ونفخر بها، كما أن اللجنة شكلت مجموعة استشارية من علماء في الطب النفسي وعلم الاجتماع وعلم المالية، والفقه الإسلامي، بالإضافة إلى إحصاءات تمد وزارة العدل بها اللجنة.

نمد اللجنة بالإحصاءات المطلوبة

وتابع وزير العدل، أن الإحصاءات عبارة عن «عدد المتزوجين، وعدد حالات الطلاق، وحالات تكرار الزواج، وغيرها من الإحصاءات تعطى للجنة تبنى عليها أحكام القانون، فهي أحكام مبنية على أساس علمي وهو الإحصاء، وهي بعيدة تماما عن العاطفة والهوى».

رأي المجموعة الاستشارية غير ملزم

وأكد «مروان» أن رأي المجموعة الاستشارية استشاري فقط وغير ملزم، ولكنها تمد لجة إعداد القانون بالأسس العلمية والمسائل العلمية التي يستطيعون من خلالها البناء على القانون بأساس علمي دقيق، وليس أساس عاطفي أو هوائي، كما أن اللجنة ستقيم مشروع القانون بعد الانتهاء منه، وسيُطرح هذا المشروع في حوار مجتمعي ليقول الجميع رأيه فيه.

وأوضح: «الناس هتناقش اللجنة وتقولها أنتوا بنيتوا الحكم على أساس إيه، لأن يهمنا إن الناس تعرف اللجنة اشتغلت إزاي، لأننا مش شغالين على عاطفة أو رأي شخصي أو تجربة شخصية والموضوع مبني على أساس علمي».