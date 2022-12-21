وزير العدل: طرح وظائف جديدة بالشهر العقاري قريبا

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن هيئة الشهر العقاري مع استمرار فتح فروع جديدة ستحتاج خلال الفترة المقبلة إلى عمالة جدد، لذا يجرى إعلان وظائف، كونه يُقدم خدمة متميزة ويُعالج مشكلة مزمنة يومية، وذلك خلال حواره في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويعرض على شاشة «صدى البلد».

نجاح غير متوقع لعمل الشهر العقاري في الفترة الليلية

وأضاف أن عمل الشهر العقاري خلال الفترة الليلية حقق نجاحًا غير متوقع، إذ أن هناك 44 فرعا تعمل فترة ليلية، موضحًا في الوقت ذاته أن التطور الذي جرى بالشهر العقاري ساهم في تغيير فكرة توثيق الأوراق والمعاملات، لتكون من خلال المقر أو سيارة متنقلة، أو عن طريق تطبيق للشهر العقاري عبر الهاتف المحمول.

وبالنسبة لحالات السب والقذف عبر السوشيال ميديا، قال إن النيابة العامة تتأكد أولا من امتلاك المتهم للحساب، ثم تصنيف الحالة حسب كل مادة من مواد القانون المختص، كما ذكر أن لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، تلقت حوالي 5 آلاف اقتراح من أفراد ومؤسسات وحزب بشأن القانون «مشروع القانون تطرق لحالات جديدة لم تكن موجودة في القانون القديم مثل الهدايا خلال فترة الخطوبة، وعالج إشكالية هل يجب إعادة الهدايا للرجل بعد إنهاء الخطوبة؟