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«الداخلية»: تحرير 2230 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

كتب:

محمد بركات
11:37 ص | الإثنين 26 ديسمبر 2022
الملصق الإلكتروني- أرشيفية

الملصق الإلكتروني- أرشيفية

تمكنت أجهزة الأمن المختصة، اليوم الإثنين، من رفع 55 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة الأمنية.

تحرير 2230 مخالفة

كما تم ضبط 638 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وتحرير 2230 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني.

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

تصل عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني إلى الحبس لمدة 6 أشهر، لمالك المركبة المخالفة، أودفع غرامة مالية تقدر بـ 300 جنيه، وقد تصل قيمتها إلى 1500 جنيه.

أما في حالة وضع الملصق بمكان غير واضح أو ظاهر، أو إخفاؤه بأي شيء، فيتم سحب رخصة السيارة لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وقد تزيد المدة حسب المخالفة التي يتم تسجيله على السائق. 

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بقلم محمد بركات