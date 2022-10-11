تعرف على عقوبة عدم وضع الملصق الإلكتروني على السيارة

وضع القانون عقوبة للأفراد الذين لا يضعون الملصق الإلكتروني على مركباتهم لأسباب مختلفة ولم تكن هذه العقوبة بجديدة ولكن يجهل البعض للعقوبة والاستهانة بالفعل، لذلك تستعرض «الوطن» في السطور التالية عقوبة عد تركيب الملصق الإلكتروني على لسان خبير قانوني.

عقوبة عدم وضع الملصق الإلكتروني

قال منتصر البدراوي الخبير القانوني، إن عدم تركيب الملصق الإلكتروني يعتبر جريمة قانونية يعاقب عليها مرتكبها إذ يتعرض فاعلها للغرامة أو الحبس ويندرج تحت طائلة القانون أى يشخص يضع الملصق الإلكتروني بمكان غير واضح أو يقوم بإزالته من المركبة الخاصة به.

وأوضح البدراوي أن وزارة الداخلية تقوم بمحاسبة كل شخص على حسب الفعل الذي ارتكبه فإذا قام بإزالة الملصق الإلكتروني نهائياً من مركبته تختلف عقوبته عمن يضعها في مكان غير مناسب أو ليس واضحاً.

تصل للحبس والغرامة

وتصل عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني إلى الحبس لمدة 6 أشهر لمالك المركبة المخالفة لتصل تلك العقوبة إلى دفع غرامة مالية تقدر بـ 300 جنيه، وقد تصل قيمة الغرامة إلى 1500 جنيه.

أما في حالة وضع الملصق بمكان غير واضح أو ظاهر، أو إخفاءه بأي شيء فيتم سحب رخصة السيارة لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وقد تزيد المدة حسب المخالفة التي يتم تسجيله على السائق.