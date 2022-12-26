المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لمتهم بترويج المخدرات في مدينة نصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، متهم غيابيًا بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ مالي نصف مليون جنيه، وذلك لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها وتعاطيها، في مدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة المتهم، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة معه، قيامه في بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثاني بمحافظة القاهرة، بإحراز وحيازة جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا وذلك بقصد الاتجار والتعاطي بدائرة القسم.

وكشفت تحريات المباحث في القضية، التي أجراها نقيب شرطة بقسم مدينة نصر ثاني، أنه وحال المرور الأمني شاهد المتهم يقف بجانب الطريق بصورة لافته، وحاول الابتعاد عن قوة الشرطة حال مشاهدته لها فاستوقفه وعقب الاطلاع على تحقيق شخصيته تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه في إحدى القضايا الجنائية فتم التحفظ عليه، وبإجراء تفتيشه وقائياً قبيل اصطحابه لديوان القسم عثر على كيس بلاستيك بداخله جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار والتعاطي.