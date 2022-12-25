حبس 8 متهمين بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بجنوب سيناء لمدة 4 أيام

قررت النيابة العامة، حبس 8 متهمين بتهمة الاتجار وترويج المواد المخدرة والتربح منها ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصل عليها من تجارتهم الغير مشروعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني - الأمن العام من القبض على 8 أشخاص «لأربعة منهم معلومات جنائية» - جميعهم مقيمون بمحافظة جنوب سيناء لإتجارهم في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم والتربح منها وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.

وبعمل التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن المتهمين جميعهم أسسوا نشاطهم التجاري واشتروا عقارات وسيارات، فضلًا عن إيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 20 مليون جنيه تقريباً.

تم تحرير المحضر اللازم، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة التي أصدرت قرارها المتقدم بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.