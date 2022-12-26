حوارات مع فنانين.. «الراديو بيضحك» مع فاطمة مصطفى على الراديو 9090

دومًا ما تتصدر حلقات فاطمة مصطفى، على الراديو 9090، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، كونها تُجري حوارات إذاعية مع أبرز نجوم الفن، وتدخل معهم في نقاشات موسعة حول أعمالهم الفنية، والتي تكون مليئة بالمفاجآت، إذ حققت نجاحًا كبيرًا طوال الفترة الماضية.

يوم الخميس من كل أسبوع، تُقدم فاطمة مصطفى، برنامج «الراديو بيضحك» في تمام الساعة السادسة مساءً، تستضيف من خلاله نجوم الفن ومشاهير السوشيال ميديا، لاستعراض جوانب من حياتهم، حيث حقق البرنامج نسب استماع كبيرة لتفرده بتصريحات خاصة لإعلاميين وفنانين كبار.

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن فاطمة مصطفى، وهي كالتالي:

- انضمت إلى أسرة الراديو من خلال الأخبار وإذاعتها للدقيقة الأولى.

- وفى 2017 قدّمت برنامج «ع الصبحية»، ثم «الراديو بيضحك»، ويستضيف نجوم الفن ويحتفي بهم وبرنامج «أجيال» عام 2018، ويناقش قضايا الأسرة والأطفال والعلاقات الاجتماعية.

- وحقّقت حلقاتها فى برنامج «الراديو بيضحك» نسب استماع كبيرة لتفرّدها وتميّزها بعدد خاص من التصريحات الخاصة.