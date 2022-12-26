«أجيال» محمد رفعت على الراديو 9090.. برنامج «اجتماعي طبي تربوي»

يُعتبر الدكتور محمد رفعت، واحد من أبرز مُقدمي البرامج الاجتماعية على الراديو 9090، حيث يحرص على تقديم معلومات تعمل على تنشئة الأجيال الجديدة بأسس سليمة، ما حظي باهتمام وثقة الأسر المصرية.

ويختص برنامج الدكتور محمد رفعت، الذي يُقدمه بمشاركة فاطمة مصطفى، بكل ما يهم الطفل وطرق معاملته واهتماماته والتعامل معه والأمراض وطرق الوقاية وكيفية تعامل الأهل مع المواقف وتصرفات الطفل.

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن الدكتور محمد رفعت، وهي كالتالي:

- انضم إلى فريق راديو 9090 في يوليو 2018.

- يشارك الإعلامية فاطمة مصطفى في إعداد وتقديم برنامج «أجيال»، وهو اجتماعي طبي، يُذاع يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

- يقدم في رمضان حلقات خاصة بعنوان «رمضان كريم وزيادة».

- بدأ العمل الإعلامى منذ 2001، وله إسهامات مؤثرة في السينما والدراما.