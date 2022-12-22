«الزراعة» تبحث مع «معلومات الوزراء» التعاون في تدقيق وإدارة البيانات

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، وفدا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، برئاسة اللواء عصام خضر، مستشار رئيس المركز، والمشرف على قطاع موارد البيانات، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمركز، من خلال صندوق الخدمات الاحترافية.

وأكد وزير الزراعة، أهمية توافر البيانات المدققة لدعم اتخاذ القرار، فضلا عن التأمين والرقابة على تداول البيانات والمعلومات من خلال القنوات الرسمية، مشيدا بجهود مركز المعلومات بمجلس الوزراء والإشادات الدولية التي حصل عليها المركز.

منظومة متكاملة لقواعد البيانات

وشدد القصير على أهمية العمل على إعداد منظومة للربط وتداول المعلومات بين الوزارة والمديريات الزراعية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات، لإعداد دراسات إحصائية وتقارير دورية مدققة تساعد على سرعة اتخاذ القرار، لافتا إلى أنّ الوزارة أعدت قواعد بيانات لعدد من المجالات يمكن البدء بها واعتبارها اللبنة الأولى لبناء منظومة متكاملة لقواعد البيانات.

متابعة الأسعار في الأسواق

وأشار وزير الزراعة، إلى أهمية أن يشمل التعاون المشترك، ومتابعة الأسواق وتوفير تقارير بشأن المتغيرات والانحرافات التي قد تظهر وأسبابها، مع ربط منظومة متابعة أسعار الأسواق على مستوى المحافظات بالتطبيقات الخاصة بوزارة الزراعة، وتفعيل اللوحات المعلوماتية لبيان حركة المنتجات والمحاصيل الزراعية وحصر التعديات على الأراضي وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي الاليكترونى واستخدام الوسائل الرقمية الخاصة بالوزارة والتي تستهدف خدمة و توعيه المزارعين بالممارسات الزراعية الحديثة، كتطبيق العيادة الزراعية و مساعد الفلاح الذكى.

وأكد القصير أهمية العمل المشترك على تصميم وتنفيذ برامج تدريبة من خلال ورش عمل للعاملين بمديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات، مع صندوق الخدمات الاحترافية، لتفعيل المنظومة في أسرع وقت ممكن لضمان تحقيق أعلى نسبة تدقيق للبيانات المستخدمة.

وخلال الاجتماع، نقل اللواء عصام خضر مستشار رئيس المركز و المشرف على قطاع موارد البيانات تحيات رئيس المركز، كما أثنى على جهود الوزارة فى تحقيق الامن الغذائى للمواطنين مشيداً بالجهود المبذولة فى الفترة الاخيرة لدعم و تنمية القطاع الزراعى.

كما أعرب عن ترحيبه بالعمل المشترك في مجالات التعاون المقترحة والمتضمنة لوحات البيانات المعلوماتية، ونظم إدارة المعرفة والتطبيقات المتاحة، وأنظمة العرض الاحترافي للبيانات والصور، كما جرى الاتفاق على آلية التعاون والتنسيق المستقبلي، والبدء في تشكيل فرق عمل من الجانبين لتعظيم الجهود في مجالات التحول الرقمي لقطاع الزراعة.