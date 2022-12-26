ضبط 26 قضية اتجار بالمخدرات خلال حملة أمنية في القليوبية

وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 26 قضية اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 33 متهما لـ12 منهم معلومات جنائية.

كما أسفرت الحملات عن تنفيذ 4139 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 17 قطعة سلاح ناري وأبيض، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.