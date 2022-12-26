أسعار اللحوم الطازجة في معرض السلع الغذائية بالشرقية.. تخفيضات 10%

شهدت المنطقة الخاصة ببيع اللحوم البلدية والمجمدة، في معرض أهلا مدارس 2022 بمدينة الزقازيق، إقبالا من المواطنين على الشراء، بعدما وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الباعة وعارضي المنتجات بالمعرض بخفض السعر مرة أخرى إلى 10%، لتصبح القيمة الإجمالية للتخفيض 30%.

ويبحث المواطنون عن الأماكن التي تعرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتكون تابعة لجهات حكومية، أو مبادرات تخفيض الأسعار، وذلك في محاولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط.

وتطرح الغرفة التجارية بمعرض السلع الغذائية الخاص بها، لحوما طازجة بتخفيضات 10%، إذ يبلغ سعر اللحوم الطازجة 135 جنيها بمدينة الزقازيق في الشرقية.

أسعار اللحوم الطازجة

وتستعرض «الوطن» أسعار اللحوم الطازجة السوداني اليوم الاثنين، خلال سطور التقرير التالية، فضلا عن عرض أنواعها:

- سعر كيلو اللحم الطازج السوداني القطع يسجل 135 جنيها.

- سعر كيلو اللحم الطازج السوداني المفروم 135 جنيها.

- سعر كيلو الكبدة الضأن 150 جنيها.

- كيلو اللحم الضأن 150 جنيها.

%10 تخفيضات على أسعار اللحوم الطازجة

وأكد وائل عنان أمين الغرفة التجارية في الشرقية، طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة قدر المستطاع مقارنة بالأسعار في المحال التجارية الخاصة والأسواق، بمعرض السلع الغذائية الكائن بمحطة قطار الزقازيق، لافتا إلى طرح اللحوم الطازجة السوداني بأسعار مخفضة تصل 10%، من اللحوم الطازجة القطع والآخرى المفروم، فضلا عن اللحم الضأن والكبدة.

انخفاض أسعار اللحوم الطازجة

وأوضح «عنان» لـ«الوطن»، أن الغرفة التجارية تطرح أسعار اللحوم الطازجة السوداني بتحفيضات يستحقها المواطن، فضلا عن مواصلة طرح سلعا غذائية مثل الزيت، والأرز، والمكرونة والاسماك والمعلبات والشاي والسكر وغيرها كالخضروات والفاكهة.