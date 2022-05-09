أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية.. الطازجة بـ120 والمجمدة بـ90 جنيها

تضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لها اللحوم الطازجة والمجمدة للمواطنين بأسعار مخفضة تقل عن أسعار اللحوم في الأسواق والمحال الخارجية بنسبة تتراوح من 25 إلى 30%، وذلك من أجل إتاحة وتوفير السلع الغذائية المختلفة للمواطنين.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين

وتتيح المجمعات الاستهلاكية، التي يتوافر فيها اللحوم، الكميات التي يرغب فيها المواطن دون التقيد بكميات أو وزن معين، حيث تبلغ حاليًا أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية كالتالي:

- سعر كيلو اللحم السوداني الطازج 120 جنيها.

- سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد 90 جنيها.

أماكن المجمعات الاستهلاكية في المحافظات

وتمتلك شركات وزارة التموين ما يقرب من 1300 مجمع استهلاكي تابعة لشركات الوزارة المختلفة، منها شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وأيضا الشركة المصرية لتجارة الجملة والشركة العامة لتجارة الجملة، حيث تتمركز المجمعات الاستهلاكية في الميادين والمحافظات وعلى نطاق أيضا القرى والمراكز المختلفة.

الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضخ يوميا آلاف الأطنان من السلع

وتحافظ وزارة التموين والتجارة الداخلية على كميات ثابتة في الضخ اليومي للسلع الاستراتيجية الأساسية خاصة سلع «السكر والأرز والمكرونة والزيت»، حيث تبلغ كميات الضخ اليومي من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية التالي:

- 4 آلاف طن من السكر يوميا.

- 3 آلاف طن من الزيت يوميا.

- ألف طن أرز يوميا.

- ألف طن مكرونة يوميا.

وتشهد اللحوم في المجمعات الاستهلاكية إقبالًا من المواطنين على شرائها بسبب انخفاض أسعارها عن المحال الخارجية، سواء اللحوم الطازجة أو اللحوم المجمدة البرازيلي.