والد حمزة وآسر طفلي سوهاج: «محتاجين زرع نخاع بسرعة.. ونفسي أشوفهم طبيعيين»

آلام وأحزان تعيشها أسرة تقيم بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، إثر إصابة طفليهما بمرض خطير ونادر، وهو الفشل النخاعي، ويحتاج تدخل جراحي عاجل، إلا أن تكلفة علاجهما خارج البلاد تحول دون تحقيق أمنية والديهما في رؤيتهما مثل أقرانهما الطبيعيين.

عملية زرع خلايا جذعية

وقال محمد رشاد عثمان، عامل، إنه لديه طفلين وهما «آسر وحمزة»، ويحتاجان إلى عملية زرع خلايا جذعية، ولم تطابق عينتي وعينة والدتهما لهما، ولا يوجد علاج لحالتهما في مصر.

وأضاف «عثمان»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تكلفة العملية في الخارج تقارب 5 ملايين جنيه، موضحا «لا أملك هذا المبلغ، وكنت أعمل خارج مصر عاملا، ونظرا لمرضهما، قررت إنهاء عملي والعودة إلى بلدي لعلاجهما».

حساب بنكي لجمع تبرعات

وأوضح «عثمان» أنه تقدم بطلب إلى وزارة التضامن الاجتماعي لفتح حساب بنكي لجمع تبرعات لإجراء العملية لهما وعلاجهما، «أنا نفسي أشوفهم زي كل الأطفال، أنا مش عارف أفرح بحاجة من كتر حزني عليهم».

التدخل العاجل وتسهيل إجراءات فتح الحساب

وطالب والد الطفلين المسؤولين بالتدخل العاجل وتسهيل إجراءات فتح الحساب، وتبني علاجهما قبل فوات الآوان.