«الداخلية» تكشف تفاصيل فيديو «حوت المخدرات» في أسوان: قديم وضبطنا المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر فيس بوك لأحد الأشخاص يدعى «حوت المخدرات»، بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في مركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان.

وبالفحص تبيّن أنّ مقطع الفيديو المشار إليه قديم وسبق تداوله بتاريخ 17-10-2022 أمكن ضبط المتهم الظاهر بمقطع الفيديو له معلومات جنائية، وبحوزته كمية من مخدر البانجو، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، واتخذت الإجراءات القانونية في حينه.