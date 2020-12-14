رئيس جامعة أسوان: استمرار فعاليات المبادرة الرئاسية "الرياضة أمن قومي"

قال الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، إن الجامعة مستمرة في فعاليات المبادرة الرئاسية "الرياضة أمن قومي" للأسبوع التاسع على التوالي منذ انطلاقها مع بداية العام الدراسي الجاري تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلي للجامعات، ونظمته كلية التربية الرياضية بالتعاون مع الإدارة المركزية لرعاية الشباب بنادي النيل للتجديف.

وأضاف "غلاب" في تصريح له، اليوم، إن الجامعة تعمل على الترويج للرياضات المائية مثل الكياك والسباحة وغيرها وخاصة أن الجامعة تمتلك مقومات إستضافة البطولات المائية من قوارب ومراسي مائية التي تم تجهيزها للاستضافة البطولات الطلابية تحت رعاية الاتحاد الرياضي لطلاب ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

وأوضح الدكتور عادل مكي عميد كلية التربية الرياضية، بجامعة أسوان، أن المبادرة جرى تدشينها بالتعاون بين الجامعة وكلية التربية الرياضية والإدارة المركزية لرعاية الشباب، والاتحاد الرياضي، في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "الرياضية أمن قومي" وجرى تنظيم مهرجان الرياضات المائية لقوارب الكياك للطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بنادي النيل للتجديف.