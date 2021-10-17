مصرع فرد أمن إداري دهسا أسفل عجلات قطار في أسوان

أعلن مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، مصرع فرد أمن إداري يعمل لدى شركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة، خلال سير القطار رقم 90 المحسن «تحيا مصر» على خط (القاهرة - أسوان)، بعد سقوطه من القطار داخل نطاق محافظة أسوان، موضحا أنّ حركة القطارات توقفت لوقت قصير لحين انتشال الجثة من على القضبان، وعادت لطبيعتها مرة أخرى، كما أوضح أنّ جميع القطارات العاملة بها أفراد أمن إداري لتأمين الركاب، علاوة على التفتيش على تذاكر القطارات.

وقف تشغيل القطارات القديمة وتشغيل المحسنة «تحيا مصر»

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ الهيئة بدأت وقف تشغيل جميع القطارات القديمة عن العمل، وتشغيل بدلا منها قطارات محسنة «تحيا مصر»، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، وأيضا لتقليل حوادث القطارات.

ومن جهته، أكد المهندس مصطفى أبوالمكارم، رئيس السكة الحديد لـ«الوطن»، أنّ حركة القطارات منتظمة، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، وسيتم فرض غرامة مالية قدرها 70 جنيها على أي راكب يدخن داخل عربات القطارات، موضحا أنّ أي راكب يستقل القطارات دون دفع قيمة التذكرة سيتم تغريمه في الحال، علاوة على دفع قيمة التذكرة.