طلب إحاطة لوزير التعليم لعدم إعادة تشكيل مجالس الأمناء والمعلمين بالمدارس

وجّه النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب إحاطة لوزير التربية والتعليم بشأن عدم إعادة تشكيل مجالس أمناء وآباء ومعلمين المدارس والإدارات التعليمية وعدم تفعيل دورها.

وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

وجاء نص طلب الإحاطة كالآتي:

«طلب إحاطة السيد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، تحية طيبة وبعد، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب الإحاطة الآتي نصه، موجهًا إلى السيد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.. في شأن عدم إعادة تشكيل مجالس أمناء وآباء ومعلمين المدارس والإدارات التعليمية وعدم تفعيل دورها.

مجالس أمناء المدارس والإدارات التعليمية

تمثل مجالس أمناء المدارس والإدارات التعليمية طبقا لقانون التعليم أهمية كبيرة من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية، وتقوم على تحقيق التواصل بين الآباء والمعلمين وإدارة المدرسة وتحقيق الديمقراطية من أجل المشاركة في حل أي مشكلات تعيق العملية التعليمية، وحدد القانون والقرارات الوزارية المنظمة شروطا لاستمرار أعضاء هذه المجالس في عضويتهم وكيفية اختيارهم وممارستهم لاختصاصهم، لكنه ومنذ فترة طويلة لم يحدث إعادة تفعيل لهذه المجالس ولا إعادة تشكيلها رغم فقدان الكثير من أعضائها شروط عضويتهم الواردة في القانون أو القرارات الوزارية، لذلك أرجو إحالة طلب الإحاطة المقدم إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لمناقشته.