وكيل لجنة حقوق الإنسان: قانون المسؤولية الطبية سيرى النور قريبا

قال الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون المسؤولية الطبية، إنه هناك لجنة تبحث سبب وفاة السيدة مارينا صلاح في مستشفى خاص أثناء دخولها لعلاج عينها، مع الكشف على المستشفى وجودة الخدمة المقدمة فيه، لافتًا إلى أن إغلاق وزارة الصحة للمستشفى جاء لأسباب إدارية، ويجب على أهل السيدة المتوفاة تقديم شكوى من أجل التحقيق في هذا الأمر.

تأخر إصدار قانون المسؤولية الطبية

وأوضح «أبوالعلا»،خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هناك تأخر في إصدار قانون المسؤولية الطبية في ظل تقديم وزارة العدل بعض التعديلات، مبينًا أن القانون سيرى النور قريبًا، من أجل تقليل هذه الحوادث.

تطوير قانون الأخطاء الطبية في الإمارات

من جهته أكد الدكتور سامح فخري، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بكلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، خلال استضافته في نفس البرنامج، أنه عمل في الإمارات لعدة سنوات وتم تعديل قانون محاسبة المساءلة القانونية ضد الأخطاء الطبية، وشارك في اللائحة 9 أطباء وكان من ضمنهم، وهذا الأمر تطور في دولة عربية، ويتم تشكيل لجنة تقدم رؤيتها للقضاء ورأيها ليس إلزاميا، مبينا أنه يتمنى أن يتطور هذا الأمر في مصر.