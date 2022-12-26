السجن 3 سنوات لمتهم في قضية «أحداث المطرية»

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث المطرية»، بالسجن لمدة 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي وأمانة سر محمود شلبي.

تهمة القتل العمد وحيازة أسلحة

وأحالت نيابة شرق القاهرة الكلية، المتهم وآخرين للمحاكمة الجنائية، لأنهم فى 25 يناير من عام 2015، وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية، ووجه لهم اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.