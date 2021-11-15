محاكمة 8 متهمين بالتخابر مع «داعش» ومتهمي أحداث عنف المطرية بعد قليل

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمجمع محاكم طرة استكمال محاكمة 8 متهمين بالقضية رقم 244 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 1260 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، و المعروفة إعلاميًا «التخابر مع داعش».

أسماء المتهمين بالتخابر مع داعش

وأسماء المتهمين في القضية، معتز توفيق الشهير بـ«أبو خالد الشامي»، أجنبي الجنسية، وعمرو يحيي «دودج»، مصري الجنسية، ومهدي صالح «أبو إيليا»، أجنبي الجنسية، وعلي بن يوسف ديزتوف، أجنبي الجنسية، وخضر دوجييف، أجنبي الجنسية، وآلاء إبراهيم هارون، مصرية الجنسية، ومحمد عبدالله باغي، مصري الجنسية، ومحمد أبو بكر السيد، مصري الجنسية.

اتهامات بالتخطيط لتفجير محطة رمسيس

وفى قضية التخابر مع داعش وجهت النيابة العامة للمتهمين بالقضية عدة اتهامات من بينهما التخطيط لتفجير محطة سكة حديد رمسيس بالقاهرة، ومحطة سكة حديد سيدي جابر بالإسكندرية، وهي القضية التي تحمل رقم 244 لعام 2021 أمن دولة طوارئ مدينة نصر، والمقيدة برقم 1260 لعام 2018.

محاكمة 10 متهمين بإحداث عنف المطرية

وفى سياق متصل، تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي محاكمة 10 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا «أحداث عنف المطرية» بتهمة قتل شخصين وترويع المواطنين بمنطقة المطرية بالقاهرة.

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم القتل العمد وترويع المواطنين، حيث إنهم اشتركوا مع مجهولين في تجمهر هدفه التعدي على أشخاص مع حمل بعضهم أسلحة نارية وذخائر، وقتلوا وآخرين شخصين، كما شرعوا في قتل آخرين.