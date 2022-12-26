مبادرة إنسانية جديدة لدعم الطفل اليتيم في كفر الشيخ.. «كفالة إطعام»

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان بالمحافظة، مبادرة انسانية جديدة تحت عنوان «كفالة إطعام» بهدف دعم الطفل اليتيم من خلال توفير أبسط احتياجاته وهى الطعام والتغذية السليمة.

تلبية احتياجات الأطفال الأيتام

وأكد السيد مسلم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أن المبادرة تؤكد اهتمام الجمعية بهذه الشريحة، وتستهدف تلبية وتأمين احتياجات الأطفال الأيتام في قرى ونجوع محافظة كفر الشيخ الأشد احتياجاً، من خلال توفير الغذاء الجيد والتغذية السليمة، فضلًا عن التأكيد لهم أنهم ليسوا وحدهم وأننا جميعا خلفهم ندعمهم ونساعدهم حتى يصلوا إلى بر الأمان.

دعم ورعاية الأطفال الأيتام

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في بيان اليوم، إن مبادرة «كفالة أطعام» جاءت استكمالا لما قدمته الجمعية بكفر الشيخ ومنذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 20 عامًا حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها وخاصة جانب الإطعام ونجحت في توزيع ملايين كراتين المواد الغذائية واللحوم، وأثمرت بشكل كبير في مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في قرى وعزب ونجوع محافظة كفر الشيخ، مؤكدا ان الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.

وأشار «شعبان» إلى أن المواطنين يمكنهم دعم الطفل اليتيم بالتبرع لكفالة اطعام بمبلغ 6000 جنيه، أومبلغ 500 جنيه شهريًا، وذلك على أقساط ممتدة لمدة 12شهرا، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم كفالة اطعام للطفل اليتيم ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من الأطفال الأيتام.