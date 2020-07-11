إزالة تعديات ومخالفات بناء ورفع إشغالات بـ3 مراكز في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، حملات إزالة التعديات، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة، وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية وتطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لارتكاب المخالفات.

وترأس اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملة التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، والتعدي الجاري علي الرُقعة الزراعية، حيث أسفرت عن إزالة "سمل" خرساني بعزبة السويعي، علي مساحة 200 متر تابع لجمعية النوايجة، وكذلك تعد على الأرض الزراعية بمساحة 20 مترًا بالطين والبلوك بقرية كفر مجر، وتمت الإزالات كاملة حتي مستوي سطح الارض، وتسليم الأرض لجهة الولاية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، حيث تم إزالة الأكشاك المخالفة بشارع أبو العلاء المعري، بجوار مدرسة السلام، بالتنسيق مع قسم الإزالات والإشغالات بالمدينة.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تم إزالة 25 حالة تعدي، بمساحة 322 مترًا، بقرى أبوغنيمة، ودمرو، والتفتيش، بالتنسيق مع مركز الشرطة.

ووجَّه المحافظ، بالمرور علي كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أي مخالفات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، وفرض النفقات المالية للإزالة علي المخالفين.