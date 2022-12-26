إصابة 9 أشخاص في مشاجرة بسبب لهو الأطفال بأسيوط

نشبت مشاجرة بالشوم والعصي بين عائلتين بحوض كردوس التابع لمركز البداري في محافظة أسيوط، بسبب لهو الأطفال، ما تسبب في إصابة 9 أشخاص وتم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع مشاجرة بين عائلتين

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بحدوث مشاجرة بالعصي والشوم بين عائلتين بسبب لهو الأطفال، في حوض كردوس بمركز البدراي في محافظة أسيوط.

انتقل على الفور لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة البداري، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب مشاجرة بين عائلة عيسى وعائلة طشة، بسبب لهو الأطفال، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

وتمكنت قوات الأمن والشرطة من السيطرة على المشاجرة، وتم التحفظ على طرفي المشاجرة، ونقل المصابين إلى مستشفى البداري المركزي، ومستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية.

تحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.

العقوبة القانونية

قال حسن عبداللطيف، محام، في تصريحات لـ«الوطن»، إن عقوبة الضرب تختلف من واقعة لأخرى، فهناك ضرب يتسبب في عاهة وآخر يتسبب في جرح نافذ ويحدده التقرير الطبي وفترة العلاج، وتتراوح عقوبة الضرب من شهر حتى سنة حسب الجنحة.