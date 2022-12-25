محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على الأسواق ومنافذ البيع

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، خطة وجهود مديرية الطب البيطري خلال الفترة الماضية، وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة في كافة القطاعات، مشدداً على تكثيف حملات التفتيش والرقابة على الأسواق ومنافذ البيع لإحكام السيطرة على الأسواق والشوادر ومنافذ البيع المختلفة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للتأكد من سلامة السلع المعروضة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المحددة والإعلان عن الأسعار، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين ومحاربة كافة صور الاستغلال التجاري وحماية جمهور المستهلكين من الغش.

جاء ذلك خلال لقا محافظ أسيوط بالدكتور ممدوح بداري، مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط، والدكتور صلاح محمد، وكيل مديرية الطب البيطري بأسيوط.

تنفيذ القوافل البيطرية

كما تناول الاجتماع، بحسب بيان المحافظة، مناقشة خطة تنفيذ القوافل البيطرية خلال الشهور القادمة لتقديم أوجه الرعاية الطبية للماشية وتوفير العلاج اللازم لها للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ قوافل بيطرية أو مبادرات من شأنها تقديم خدمات مجانية بشكل أفضل ولائق للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة، خاصة في القرى الأكثر احتياجا بالإضافة إلى عقد وتنظيم الندوات التي تستهدف تقديم التوعية والإرشاد والتعليم وخدمات واستشارات بيطرية للمربيين لرفع المعاناة عن المربي الصغير وزيادة الوعي البيطري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.

تكثيف الحملات على الأسواق

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم عقد عدة اجتماعات مع مسئولي التموين وجهاز حماية المستهلك، وشدد على ضرورة المتابعة اليومية للأسواق وإلزام أصحاب المحال بوضع الأسعار على مختلف السلع، وأن يكون للسلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين مدى سعري، وذلك بما يضمن عدم المبالغة من جانب بعض التجار في تسعيرها، مشددا على التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع والتعامل بكل حسم مع المخالفين أو محتكري السلع.

منافذ جديدة للسلع الغذائية

كما اجتمع أيضَا مع مسئولي جهاز تنمية المشروعات والإصلاح الزراعي والغرفة التجارية والطب البيطري لاتخاذ خطوات جادة والتوسع في فتح منافذ جديدة ثابتة ومتحركة بالمراكز والقرى لتوفير المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة.