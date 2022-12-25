محافظ أسيوط يوجه بسرعة تشغيل محطة توليد الأكسجين بمستشفى الإيمان العام

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير العمل بأقسام مستشفى الإيمان العام بحي غرب، ووجه بضرورة تشغيل محطة توليد الأكسجين بالمستشفى للاطمئنان على مدى تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك ضمن جولاته الميدانية التفقدية للوقوف على سير العمل، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

تفقد أقسام المستشفى

وشملت جولة محافظ أسيوط ومرافقيه أقسام المستشفى «عناية الباطنة والمناظير وقسم الأطفال حديثي الولادة والحضانات والمبتسرين والرنين المغناطيسي المختلفة والصيدلية وغرف المرضى والكلى الصناعية والغسيل الكلوي والرعاية وقسم السموم والطوارئ»، واستمع للمرضى ومرافقيهم وآرائهم بشأن مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم بالمستشفى.

محطة توليد الأكسجين

كما تفقد المحافظ محطة توليد الأكسجين بالمستشفى والتى تم إنشائها بتكلفة 13 مليون جنيه، لخدمة جميع أقسام المستشفى وتوفير احتياجات الأكسجين بها، موجها بسرعة تشغيلها بعد انتهاء أعمال الصيانة لتعظيم الاستفادة منها.

مشروعات حياة كريمة

وأكد محافظ أسيوط أن مشروعات القطاع الصحي بالمحافظة تحظى باهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية، وخاصة مشروعات إحلال وتجديد وتطوير 137 وحدة صحية و39 نقطة إسعاف ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، ووفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل الذي سيجري تنفيذه بالمحافظة خلال الفترة القادمة لخدمة أهالي القرى والنهوض بالقطاع الصحي ورفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد «سعد» دعمه الكامل للمبادرات الرئاسية الخاصة بقطاع الصحة، والتي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة وتلقلا استحسانًا كبيرًا من المواطنين، فضلًا عن القوافل العلاجية المتكاملة التي تطلقها الوزارة بالقرى الأكثر احتياجاً والمستهدفة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فضلا عن أعمال تطوير وإحلال وتجديد مستشفيات منفلوط وساحل سليم وديروط وحميات ديروط وأبنوب، لافتا إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بقطاع الصحة وتطوير الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بكافة المستشفيات والوحدات الصحية.

توفير الأدوية

كما شدد المحافظ على ضرورة التأكيد على توافر كميات مناسبة من الأدوية والمستلزمات الطبية والاحتياجات المطلوبة بالمستشفى، مشيراً إلى متابعته المستمرة والميدانية لسير العمل بقطاع الصحة على مستوى المحافظة، من بينها جولات بشكل مفاجئ للتأكد من توافر الخدمات الصحية ومدى توفير الاحتياجات اللازمة وتقديم الخدمات الطبية للمرضى.

ونوه المحافظ أن مستشفى الإيمان العام تقدم خدمات بشكل لائق للمرضى وفقاً لتوجيهات وزارة الصحة، حيث تعمل بطاقة استيعابية 43 سرير عناية مركزة، وتحتوي على 23 جهاز تنفس صناعي، بالإضافة إلى رفع عدد الأسرة الداخلية بالمستشفى ليصبح 278 سريرا، لافتاً إلى تضمنها 5 أسرة عناية، و4 أسرة عناية حرجة، و4 أسرة عناية سموم، و8 أسرة قسم داخلي، و3 لعناية الحروق و4 تصلب متعدد، و8 حضانات أطفال مبتسرين وعناية مبتسرين، و4 عناية أطفال.

إنشاء وحدات جديدة لطب الأسرة

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن وحدات طب الأسرة الجديدة يجري إنشاؤها بالقرى والمراكز وفقاً لأحدث المواصفات الحديثة، وجار تجهيزها وتأثيثها بالمعدات والأسرة والأجهزة الطبية فور وصولها من وزارة الصحة لتشغيلها ضمن الوحدات الصحية الجديدة الجاري إنشائها بالقرى والمراكز، وذلك للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد على توزيع الأجهزة والتجهيزات الطبية بالوحدات الصحية التي تم الانتهاء من إنشائها وفقًا للاحتياجات والأولويات، وتحت إشراف من مديرية الصحة بالمحافظة، لضمان التوزيع العادل ضمن خطة التشغيل، وفي إطار دعم واهتمام الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، على الاستمرار في تطوير المنشآت الصحية وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية والتوسع في الإنشاءات الجديدة.