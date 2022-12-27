«الاتصالات»: المصريون يفضلون شراء الموبايلات الجديدة أكثر من المستعملة

قال رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية محمد طلعت، إنَّ المصريين ما زالوا يفضلون شراء أجهزة الموبايل الجديدة ولو بالتقسيط عن شراء المستعمل، مؤكداً على الإقبال المتوسط بسوق المحمول وظهور ماركات جديدة يفضلها المستخدم.

«طلعت»: الرجوع للتقسيط.. وإقبال متوسط على سوق أجهزة المحمول

أكد محمد طلعت، على أنَّ معارض ومحلات أجهزة المحمول في مصر تلقى رواجاً ولكن بإقبال متوسط، ويلجأ المستهلك إلى تقسيط مشترياته مفضلاً شراء موبايل جديد عن المستعمل، مع ظهور ماركات وعلامات تجارية حازت على حصة أكبر من السوق المصري وتلقى إقبالاً نظراً لانخفاض سعرها مقارنة بالأجهزة الأخرى.

وأضاف «طلعت» في تصريحات له للوطن، «هناك أجهزة موبايل تتميز بارتفاع أسعارها لاستهدافها شرائح استهلاكية معينة مثل الآي فون، ولا يزال زبونها يقبل على شرائها، لكن الغالبية تتجه لشراء الموبايلات الأقل سعراً ولوكانت أقل انتشاراً في السابق، والسوق المصري متنوع ومتاح فيه العديد من المستويات السعرية والماركات والمصري لا يزال بعيد عن سوق المستعمل مفضلاً شراء موبايل جديد ولو بالتقسيط».

4 ماركات شهيرة ترفع شعار صنع في مصر

كما كشف رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، عن نزول ماركات جديدة خلال الأشهر القليلة الماضية والتي بدأت بالفعل تستحوذ على قطاع ليس بقليل من السوق، بجانب عودة علامات شهيرة للتصنيع في مصر مثل «نوكيا» و«سامسونج» و«فيفو» و«إنفنكس»، وظهور منافسين جدد لعلامات تجارية حديثة الظهور ولكنها بدأت تلقى إقبالاً.