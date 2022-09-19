شعبة الاتصالات: 4 شركات كبرى تبدأ في العمل لإنتاج الهواتف بمصر قريبا

قال المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرف التجارية، إن الهند كانت تستحوذ على صناعة الهواتف المحمولة لكن مصر نافست بقوة من خلال الجمهورية الجديدة كل ما يشجع الاستثمار والتصنيع، إذ أصبحت الفرصة ذهبية أمام الشركات العالمية للتصنيع داخل مصر.

عمل 4 شركات كبرى في مصر

أوضح خلال استضافته لبرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «dmc»، أن شركة «أوبو» تنشئ خطوط إنتاجها داخل مصر حاليا، وهناك أكثر من شركة جرى افتتاح مصانع بشكل تجريبي باستثمارات تجاوزت الـ500 مليون دولار.

أشار إلى أن الفترة المقبلة تشهد عمل 4 شركات كبرى في مصر لإنتاج الهواتف، ليغطي الاحتياج المحلي ويساعد على التصدير، منوها بأن صناعة المحمول تطورت بشكل كبير في مصر.

لا توجد دولة في العالم تصنع الهاتف المحمول بنسبة 100%

أضاف أنه لا توجد دولة في العالم تصنع الهاتف المحمول بنسبة 100% داخل أراضيها، ولا بد من الاستيراد والتعاون مع الدول والمصانع الأخرى، موضحا أن سعر الأيفون المنتشر على السوشيال ميديا غير دقيق وناتج عن مبيعات فردية اشتراها أفراد من الخارج، وسعر الـ50 و 60 ألف غير صحيح ولم ينزل مصر حتى الآن وخلال أسبوعين سيتوفر في مصر بسعره الحقيقي.

مصر موقع استراتيجي

وأكد أن مصر موقع استراتيجي يمكن التصدير من خلاله بأقل تكلفة شحن مع توفير الأيدي العاملة والبنية التحتية الأساسية والعملة المنافسة، موضحا أن مصر تصدر منتجاتها لمختلف بلاد العالم.

أشار إلى أن منظومة الاستيراد جرى تطويرها بشكل محسوب لمعرفة كل ما يصدر ويستورد، مضيفا: «وصلنا لمرحلة الإفراج الجمركي المسبق، ومصر في هذه الفترة أصبحت مركز تصنيع وتصدير للعديد من الدول، وتحولت لمركز تصدير لأفريقيا وآسيا بشكل غير مسبوق وبكميات كبيرة نظرا لمميزات المنتج المصري».