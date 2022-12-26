تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في عدد جريدة «عقيدتي»

صدر العدد الجديد من «جريدة عقيدتي»، التي تصدر بتاريخ الثلاثاء من كل أسبوع، عن مؤسسة دار التحرير برئاسة تحرير الكاتب الصحفي محمد الأبنودي، وتناول العدد تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي جاء عنوانا رئيسيا في الصفحة الأولى.

مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

بخصوص تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، قال الكاتب الصحفي محمد الأبنودي رئيس تحرير جريدة عقديدتي، إنه يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمينية لدعمها، مشيرة كذلك، لتصريحات لوزير العدل التي أكد فيها، أن أخذ رأي الأزهر في القانون واجب دستوريا.

وبالإضافة إلى موضوع تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، تابع الأبنودي في تصريحات لـ«الوطن»: تضمن العدد كذلك، ملفا كاملا حول مشروع حياة كريمة، كونه أكبر مشروع قومي لرعاية 60 مليون مصري، ويستهدف تحقيق التنمية المتكاملة في 4584 قرية، في 20 محافظة.

جريدة عقيدتي

وواصل محمد الأبنودي، كذلك واصلت جريدة عقيدتي، حلقات ملفاتها المميزة حول اللغة العربية، جاء ملف هذا الأسبوع، تحت عنوان: «اللغة العربية.. هوية الجميع»، ولغة الضاد تستغيث بالبرلمان، وحوار مع شيخ الخطاطين خضير البورسعيدي، وتناول كذلك سيطرة اللغات الأجنبية في الحياة العملية.

وأكد رئيس تحرير جريدة عقيدتي، أنه مع كل هذه الملفات التي تناولها العدد، كان المانشيت المتصدر في الصفحة الأولى حول الموضوع الأبرز، إعلان وزارة الأوقاف المصرية، عودة التراويح بالتهجد والاعتكاف وموائد إفطار الصائمين في رمضان المقبل، والتلاوات بالمساجد الكبرى للأصوات الحسنة والابتهالات الدينية.

وواصل: كما تناول العدد، صفحة خاصة عن الشباب، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وناقش كذلك قضية اعلان سندس التونسية الزواج من رجلين، والتأكيد أن زواج سندس باطل شرعا، وأخيرا تكريم الأزهر للفائزين في مسابقة بنك فيصل لحفظ وتجويد القرآن.