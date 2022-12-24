أستاذ بـ«آثار عين شمس» يوضح أوجه التشابه بين اللغة العربية والمصرية القديمة

أكد الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار وعميد كلية الآثار السابق، أن الأبجدية السينائية المشتقة من الكتابة الهيروغليفية هي أصل الأبجديات، موضحًا أنه هناك مجموعة من اللغات تعرف باسم مجموعة اللغات الأفرو آسيوية، التي تضم لغات دول شمال أفريقيا والجزيرة العربية وأقدمها اللغة المصرية القديمة.

وعن أوجه التشابه بين اللغتين العربية والمصرية القديمة، قال «الدماطي»، إنه هناك عوامل مشتركة بينهما، مثل وجود الجملة الأسمية، والمثنى والجمع، والصفة تتبع الموصوف، ووجود الضمائر الموصولة، لافتًا إلى أن اللغة السينائية التي اكتشفت في نهاية القرن 19 في سرابيط الخادم بسيناء، مشتقة من الكتابة الهيروغليفية وما يميزها هي أن لها أبجدية.

مميزات اللغات الأفرو آسيوية

وأضاف خلال ندوة اللغة المصرية القديمة وآثارها على اللغة العربية، التي نظمتها جامعة عين شمس، في إطار فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، أن مجموعة اللغات الأفرو آسيوية تتميز باشتقاق الكلمات من جذور ثلاثية أو ثنائية مع إضافة حروف إلى البداية أو المؤخرة، وتقسيم الكلمات المفردة إلى مذكّر ومؤنث بحيث يدل صوت «ت» في آخر الكلمة على التأنيث، واستخدام حروف مثل (ح) و(ع).

وأكد أن اللغة المصرية القديمة تتكون من مجموعة من الخطوط هي الهيروغليفية، الهيراطيقي والديموطيقي والقبطية، موضحًا أن الخط الهيروغليفي يمثل الكتابة المقدسة، الخط الهيراطيقي يمثل الكتابة الكهنوتية والخط الديموطيقي يمثل الكتابة الشعبية وكلاهما يكتب من اليمين إلى اليسار، مؤكدًا أن كتابة الخط الهيروغليفي يمكن أن تكون من اليمين إلى اليسار وبالعكس وأفقي ورأسي في الاتجاهين على حسب اتجاه علامات الكتابة.

السينائية المشتقة من الهيروغليفية هي أصل الأبجديات

وأكد أن السينائية المشتقة من الهيروغليفية، هي أصل الأبجديات فهي التي نتج عنها الكنعانيية، الفينيقية، الأرامية، العبرية وكذلك اللغة العربية، حيث نتج عنها خط السند في اليمن ثم الأبجدية النبطية ومنها إلى الأبجدية العربية.

كانت الندوة بحضور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.