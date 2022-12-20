وظائف جديدة بالأوقاف و«العربية» سيدة اللغات في عدد جريدة «عقيدتي»

صدر العدد الجديد من جريدة عقيدتي الدينية، التي تصدر عن مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر كل يوم ثلاثاء، برئاسة تحرير الكاتب الصحفي محمد الأبنودي.

واحتوى العدد الجديد من جريدة عقيدتي في صدر الصفحة الأولى، على بشرى سارة، تمثلت في الإعلان عن 2000 وظيفة جديدة للأئمة والعمال بالأوقاف في يناير المقبل، وإعلان نتيجة المسابقة القائمة خلال أسابيع، حسبما أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بعد اجتماعه مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

مجلة عقيدتي: كيف تستعيد «العربية» عرشها؟

تضمن العدد الجديد لجريدة عقيدتي الملف الرئيسي حول اللغة العربية سيدة اللغات وكيف تستعيد عرشها؟ إذ ضم حوارا مع الدكتور محمد الحملاوي رئيس الجمعية المصرية لتعريب العلوم، أكد فيه أن اللغة العربية هي آخر معاقل الدفاع عن هويتنا، بعد أن تكسرت الكثير من القلاع.

وشمل الملف أيضا، موضوعا عن تأسيس أول مبادرة شعبية للدفاع عن لغة القرآن، وموضوع آخر عن التمرد اللغوي الذي يجتاح المجتمعات العربية، بالإضافة إلى حوار ثري مع الدكتورة سلوى حمادة أم اللسانيات الحاسوبية العربية، عن الاستثمار في برمجيات القرآن.

الأزهر فتح النار على المحتكرين

أفردت الجريدة مساحة خاصة حول الاحتكار، من خلال الموضوع الرئيسي لصفحة 3، الذي جاء بعنوان «الأزهر فتح النار على المحتكرين»، إذ أكد علماء الأزهر الشريف أن الاحتكار جريمة في حق الإنسانية، وأن المحتكر ملعون.

واستعرضت جريدة عقيدتي، في صدر صفحتها الأخيرة بروفايل خاص بالداعية والعالم الجليل الراحل الشيخ عطية صقر، عالم الدعوة والمفتي الموسوعي، صاحب النظرة الوسطية التي لا تفريط فيها ولا إفراط رحمه الله تعالى.