جثة في شنطة سيارة.. قصة مقتل سائق على طريق التجمع: حاولنا نسرق العربية وفشلنا

خطة شيطانية وضعها المتهمان، لسرقة سيارة الشاب «زكريا حمدي» الذي يبلغ من العمر 20 عامًا «سائق»، استوقفاه بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، بحجة توصيلهما إلى أحد المناطق يريدونها، ولم يكن يتوقع السائق أنهما ينهيان حياته، بعدما استقلا المتهمان برففقته، وبعد عدة دقائق من سير السائق بأحد الطرق، انهالا عليه ضربا، أصاباه بجروح قطعية متفرقة بالجسم أدوت بحياته، ووضع جثته داخل شنطة السيارة، خوفًا من افتضاح أمرهما.

المتهمان لم يجيدا قيادة السيارة

حالة من الرعب والقلق سيطرت على المتهمان، بعد ارتكاب جريمتهما بحق السائق لسرقة السيارة، فاكتشفا أنهما لم يجيدا قيادة السيارة، واستعانا بعامل لمساعدتهما في قيادة السيارة، وتخليا عنها بمكان العثور عقب نفاد وقودها، ثم استوليا على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه ومتعلقاته الشخصية، بحسب ماورد في تحريات الأجهزة الأمنية.

الهروب من فخ الشرطة

جلس المتهمان يفكران في التخلص والهروب من فخ الشرطة، واتصل أحدهما بشقيقه، مقيم بذات العنوان، لاصطحابهما لمحل سكنهما، وعقب وصولهما، تخلصا من متعلقات المجني عليه، فضلا عن السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، والتصرف في الهاتف المحمول بالبيع لدى عميلهما «سيئ النية» عامل - مقيم بمحافظة الجيزة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وبحوزته الهاتف المستولى عليه.

جثة في شطنة العربية

بداية التفاصيل، عندما ورد لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بوجود سيارة متروكة بإحدى الطرق بدائرة القسم، عليها آثار دماء، وبالانتقال والفحص، عُثر على السيارة المشار إليها متوقفة بجانب الطريق بالمنطقة محل البلاغ، وبداخل حقيبة السيارة جثة «أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الشرقية» بها جروح قطعية متفرقة بالجسم، وتبين أن وراء والواقعة شخصين كشفتهم كاميرات المراقبة وتم ضبطهماوحملت القضية رقم 19764 لسنة 2022 إداري التجمع الأول.

تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة

جرى نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثة، لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن من جهات التحقيق بنيابة القاهرة الجديدة، وتشييع جنازته وسط العشرات من أهالي منطقته، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهما على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، لبيان حالة المتهمين، وقت ارتكاب الواقعة، واستعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية النهائي الخاص بسبب وفاة المجني عليه.

كما أمرت النيابة، بانتداب خبراء الأدلة الجنائية، بالانتقال إلى مكان الواقعة، لإجراء المعاينة التصويرية.

العقوبة القانونية

وحول الموقف القانوني، يقول الخبير القانوني أحمد حسن المحامي بالنقض، إن الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، نصت على أن «يحكم على فاعل هذه الجناية أي القتل العمد بالإعدام شنقًا، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».