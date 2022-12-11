مصرع مزارع غرقا أثناء تركيب ماسورة ري في كفر الشيخ.. لا شبهة جنائية

لقي مزارع بمحافظة كفر الشيخ مصرعه، إثر سقوطه في مياه ترعة قرية «الحوة» مغشيًا عليه، بعدما انهارت عليه حفرة خلال تركيبه ماسورة ري أرض زراعية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بيلا المركزي.

سقوط مزارع في ترعة

وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بيلا، يفيد ورود بلاغ بسقوط المدعو «ع.ا.ع.خ»، 46 عامًا، مزارع، ويُقيم بقرية خاطر، التابعة لمركز بيلا، مغشيًا عليه في مياه ترعة قرية «الحوة» ووفاته.

وبانتقال الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، تبين أن المتوفى خلال عمله بتركيب ماسورة لتوصيلها بساقية من أجل توفير المياه لري الأرض الزراعية، انهارت عليه حفرة، ما أدى إلى سقوطه مغشيًا عليه في مياه ترعة مجاورة لأعمال الحفر أسفرت عن مصرعه غرقًا.

توقيع الكشف الطبي على المتوفى

وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المتوفى، تبين أن المزارع توفى نتيجة إصابته باسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في وفاته، ليُحرر بذلك محضر إداري بمركز شرطة بيلا.