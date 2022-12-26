مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين في تصادم سيارتين بأسيوط

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 10 آخرون في حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، على طريق «ديروط - أسيوط» الزراعي، بالقرب من قرية علوان التابعة إلى مركز أسيوط.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص على طريق ديروط أسيوط الزراعي، بالقرب من قرية علوان التابعة إلى مركز أسيوط بمحافظة أسيوط، ووجود وفيات ومصابين.

وانتقل على الفور لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث، وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين حدوث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص على طريق «ديروط - أسيوط» الزراعي بين قريتي علوان وبني حسين، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين.

نقل المصابين للمستشفى

تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات، ورفع آثار الحادث من الطريق العام، لتيسير الحركة المرورية.