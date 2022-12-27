محامٍ شاب يدفع حياته ثمنا لميراث الدم على يد نجل شقيقه بسوهاج

تطورت خلافات الميراث بين محام شاب ونجل شقيقه حول أرض زراعية ألت إليهما بالميراث بقرية أولاد سالم بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج ليطلق الشاب النار من سلاح ناري كان بحوزته على عمه المحامي الشاب الذى لقى مصرعه بالحل، حيث وصل جثمانه لمستشفى دار السلام المركزي لإسعافه ليتبين أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد وصول جثمان المدعو " إسماعيل السيد صبره" 36 عاما محامى وبه عدة طلقات نارية.

الانتقال لموقع الحادث

على الفور إنتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وتبين وجود جثمان الشاب وبالتحري تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيقه المدعو "ع. ع.ص" 28 عاما عامل، لخلافات على الميراث، وجاري ضبط الجاني وسلاح الجريمة.

وتم وضع الجثمان تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نقابة المحامين تتابع الواقعة

وقد أعلنت نقابة المحامين بمحافظة سوهاج، متابعتها لاحداث الواقعة حيث طالب عادل صادق حسن أبو الشباب نقيب المحامين بسوهاج بسرعة ضبط المتهم بقتل المحامي الشاب .

وقد أفاد علاء عمر، المحامي، لـ«الوطن»، بأن عقوبة القتل العمد تصل إلى الإعدام وفقا لملابسات الواقعة.