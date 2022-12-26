مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»: مسيرة بيضاء للجالية الكردية في باريس

قال خالد شقير، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من فرنسا، إن مسيرة بيضاء قامت بها الجالية الكردية في شارع «لا فايات» بالعاصمة باريس تكريمًا وتضامنًا مع ضحايا حادث إطلاق النار، حيث خرجت سلمية وسط تخوفات من الشرطة الفرنسية التي كانت في حالة استنفار أن تتحول لأعمال شغب كما حدث في الأيام الماضية، موضحًا أن المنظمين للتظاهرات حرصوا على توجيه رسائل باللغتين الفرنسية والكردية بأهمية الحفاظ على الأمن والسلم، موضحين أن هدفهم تأبين الضحايا.

السلطات في باريس قررت رفع احتجاز منفذ الجريمة بعد فحصه نفسيًا

وأضاف «شقير»، خلال رسالة له على الهواء، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن عدد من الفرنسيين وبعض الجاليات المختلفة انضموا إلى المسيرة وسط تخوف من انقسام مجتمعي ومحاربة أفكار اليمين المتطرف التي زادت في الآونة الأخيرة، موضحًا أن السلطات في باريس قررت رفع احتجاز منفذ الجريمة بعد فحصه نفسيًا لتخرج النتائج أن لديه عقدة من المهاجرين، حيث كشفت التحقيقات أنه كان ينتوي تنفيذ جريمته في ميدان سان دوني المكتظ بالأجانب، إلا أنه لم يستطع الوصول إليه لأسباب لوجستية، لينتهي به الأمر بفتح النار على مركز ثقافي ومقهى تابع للأكراد.

مطالبات بتحويل التحقيق لشرطة مكافحة الإرهاب

وذكر مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن اعترافات المتهم أدت بصورة كبيرة إلى خضوعه للتحقيق مرة أخرى بعد أن كشفت أنه نفذ الجريمة وهو في كامل قواه العقلية، وأقدم عليها بدافع الكراهية بعد تعرضه لاعتداءات من بعض المهاجرين، وسط مطالبات بتحويل التحقيق لشرطة مكافحة الإرهاب.