مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» يوضح رسالة روسيا للغرب: زمن القطب الواحد ولّى

قال حسين مشيك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم إجراء اتصال هاتفي مع نظيره الصيني شي جين بينج قبل نهاية العام الجاري، في خطوة يُنظر إليها على أنها ذات صلة وثيقة بالأزمة الروسية الأوكرانية الممتدة منذ ما يزيد على 10 أشهر، كما تعكف موسكو على التحضير للقمة الثنائية بين الزعيمين، من خلال أجندة سياسية تُلقي الضوء بصفة أساسية على كيفية مواجهة الخطط الغربية المتعلقة بهذا الملف.

زمن العالم أحادي القطب قد ولّى

وأضاف «مشيك»، خلال رسالة له على الهواء، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن روسيا ترغب في أن تبعث برسالة واضحة المعالم إلى الغرب، تُفيد بأن زمن العالم أحادي القطب قد ولّى، وأن العملية الروسية في أوكرانيا أسهمت في تسريع ظهور عالم متعدد الأقطاب.

المكالمة الهاتفية ستحمل رسالة واضحة من الجانبين الروسي والصيني

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية» أن الجانبين الصيني والروسي يسعيان لتقديم أطروحة التسوية السلمية لأزمة أوكرانيا إلى الغرب، إلا أنه حتى الآن لم تعقد مفاوضات رسمية لتحقيق ذلك المستهدف، مشيرًا إلى أن المكالمة الهاتفية ستحمل رسالة واضحة من الجانبين الروسي والصيني إلى الولايات المتحدة، تشير لمدى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع المستويات.