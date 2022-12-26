خبير دولي لقناة القاهرة الإخبارية: الصين تقف في المنتصف بين موسكو وكييف

قال منتصر البلبل، الخبير في الشأن الأوكراني، إن جمهورية الصين الشعبية تقف في المنتصف بين روسيا وأوكرانيا، حيث لا ترغب في خسارة علاقاتها الجيدة معها، كما لا تريد إزعاج روسيا، موضحًا أن الصين ترتبط بعلاقات اقتصادية وثيقة مع روسيا، خاصة على مستوى إمدادات الغاز، إلا أن ذلك لن يدفعها للوقوف مع موسكو في مواجهتها ضد العالم.

الأزمة الروسية – الأوكرانية مستمرة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الأزمة الروسية – الأوكرانية مستمرة، وتواجه مساعي المفاوضات بين الجانبين صعوبات بالغة، خاصة في ظل تمسك الطرفين بمواقف ومطالب محددة للانخراط في العملية التفاوضية، كما أن وزارة الخارجية الأوكرانية دعت الأمم المتحدة إلى استبعاد روسيا من مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي.

ودعت الخارجية الأوكرانية، في بيان لها، الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى حرمان روسيا الاتحادية من وضعها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، واستبعادها كليًا من الأمم المتحدة.

وقال ديمترو كوليبا، وزير الخارجية الأوكراني، في وقت سابق، إن بلاده تعتزم الدعوة لحرمان روسيا من مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي.